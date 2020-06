Na Hrvaškem je zaradi covida-19 v bolnišniškem zdravljenju 60 oseb, vendar nihče ne potrebuje respiratorja. Od 25. februarja, ko so na Hrvaškem zabeležili prvo okužbo, so potrdili 2691 primerov. Umrlo je 107 ljudi, 2152 jih je ozdravelo. V samoizolaciji je trenutno 2279 oseb.

V preteklih 24 urah so testirali 829 oseb, skupno pa 77.453, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina.

V sosednji Bosni in Hercegovini so v preteklem dnevu potrdili 108 novih primerov okužbe, kar je precej manj kot dan pred tem, ko so zabeležili 172 primerov.

V Federaciji BiH so v preteklih 24 urah potrdili 68 okužb, v Republiki srbski pa 40. Največ okuženih v Federaciji BiH je v Sarajevu (33) in Tuzli (13), poroča Hina.