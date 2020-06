Na 15,7 kilometra dolgi trasi z vzponom do priljubljenega biatlonskega središča so morali kolesarji premagati 721 metrov višinske razlike, v prvem delu pa so se spopadli s 7,9 kilometra dolgim vzponom s povprečnim naklonom 6,9 odstotka.

Mnogi so zaradi klanca v prvem in položnega dela trase v drugem delu zamenjali kolesa s tistimi za kronometer v želji, da bi pridobili kar največ časa. Roglič je traso odpeljal na enem kolesu, medtem ko sta Pogačar in Jan Polanc pred zadnjimi šestimi kilometri zamenjala kolo. Najboljši so v Zgornjih Gorjah začeli preizkušnjo v močnem nalivu.

Menjava kolesa pa je očitno pomagala Pogačarju do ubranitve naslova v vožnji na čas, potem ko je slavil že lani v okviru maratona Franja. Roglič je tako neuspešno zasledoval dvojno krono obeh naslovov na članskih preizkušnjah v istem letu, kar je v zgodovini državnih prvenstev uspelo le enemu kolesarju. Saša Sviben je dvojno krono osvojil leta 1997.

Manjkala Mohorič in Mezgec Pogačar je tako znova dokazal, da je vse bolj dorasel tekmec lani najboljšemu kolesarju tudi v kronometru. Pogačar in Roglič sta se doslej trikrat pomerila v vožnji na čas na isti dirki, prvič pa je bil boljši mlajši kolesar. Na dirki po Sloveniji leta 2018 je zadnjo, peto etapo od Trebnjega do Novega mesta (21,5 km) dobil Roglič, Pogačar pa je na 14. mestu še kot najstnik zaostal minuto in 17 sekund. Lani sta se udarila še na Vuelti, ko je etapo od Jurancona do Paua (36,2 km) prav tako dobil Roglič, Pogačar pa je imel 11. čas z zaostankom minute in 27 sekund. Med najboljšimi slovenskimi kolesarji na startu ni bilo Mateja Mohoriča, ki se je nastopu odrekel zaradi začetka višinskih priprav moštva Bahrain – McLaren. Nastopil ni niti zmagovalec prve dirke na slovenskih tleh v tej sezoni Luka Mezgec, ki je specialist za sprinte in je v petek, 19. junija, dobil kriterij Tadeja Pogačarja v Komendi. Najboljše kolesarje s pogodbami v svetovni seriji zdaj čakajo priprave in višinski tabori pred začetkom sezone, ki se bo predvidoma začela v Italiji z dirko Strade Bianche 1. avgusta.