Zastoji nastajajo na primorski avtocesti od Brezovice proti Logatcu, na koncu izolske obvoznice in na posameznih odsekih naprej proti Portorožu, na cesti Lesce-Bled ter pred predorom Karavanke iz smeri Avstrije proti Sloveniji, kjer je kolona dolga približno kilometer, sporoča prometno-informacijski center za državne ceste. Čakalna doba je pred mejnimi prehodi Sečovlje, Dragonja, Sočerga, Jelšane in Gruškovje.

Na Gruškovju osebna vozila pri vstopu v Slovenijo čakajo uro in pol. Prav toliko znaša čakalna doba pri vstopu v državo na mejnem prehodu Sečovlje, kjer je čakalna doba za izstop do ene ure.

Na bližnjem mejnem prehodu Dragonja osebna vozila čakajo eno uro pri izstopu ter poldrugo uro pri vstopu. Na Sočergi, ki velja za priljubljeno alternativo Sečovljam in Dragonji za dostop do Istre, je čakalna doba pol ure v obe smeri. Na mejnem prehodu Jelšane osebna vozila čakajo do 30 minut pri izstopu in do ene ure pri vstopu v državo.

Že v soboto je prihajalo do daljših zastojev pred mejnimi prehodi s Hrvaško, saj se je po začetku šolskih počitnic povečalo tudi število potnikov, ki so odšli na dopust.

Kot so spomnili na Družbi za avtoceste v RS, na mejnih prehodih s sosednjimi državami ostaja nadzor prometa in potnikov na kontrolnih točkah. Slovenski državljani, ki prihajajo iz držav članic EU oz. iz držav članic schengenskega območja, pa lahko našo mejo prestopajo tudi izven kontrolnih točk.