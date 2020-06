V ponedeljek bo dopoldne precej jasno, pihal bo jugozahodnik. Popoldne bo od severa oblačnost naraščala, plohe in nevihte bodo najprej zajele severne kraje, zvečer se bodo pojavljale tudi južneje. Ponekod bo zapihal okrepljen severnik. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 18, ob morju okoli 20, najvišje dnevne od 24 do 30, na jugovzhodu do 32 stopinj Celzija.

Obeti: V torek bodo sprva še manjše krajevne padavine, čez dan se bo zjasnilo. Prehodno bo malo hladneje. V sredo bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, predvsem sredi dneva in popoldne bodo krajevne plohe in nevihte.

Vremenska slika: Nad južno in deloma srednjo Evropo je območje visokega zračnega tlaka. Hladna fronta je dosegla zahodno Evropo in se pomika proti Alpam. S šibkim jugozahodnikom priteka k nam zelo topel in razmeroma suh zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo precej jasno, popoldne bodo v Alpah nastajale posamezne nevihte. V ponedeljek bo ob Jadranu in v krajih južno od nas še sončno in vroče. Drugod se bodo sredi dneva in popoldne od severa pojavljale plohe in nevihte.

Biovreme: Vpliv vremena na počutje bo ugoden, popoldne bo nekoliko povečana le toplotna obremenitev. V ponedeljek se bo vremenska obremenitev postopoma krepila. Predvsem na jugovzhodu bo sredi dneva in popoldne povečana tudi toplotna obremenitev.