V želji, da otroci ostanejo športno aktivni tudi med šolskimi počitnicami, so v Javnem zavodu Šport Ljubljana letošnje poletje organizirali aktivne športne počitnice. Namenjene so otrokom in mladostnikom, ki si želijo del počitnic preživeti v družbi vrstnikov in se športno udejstvovati na več športnih področjih. Eno izmed teh je tudi drsanje, ki poleg osvežitve v poletnih dneh nudi veliko možnosti za zabavo, igro in druženje.

Kot so zapisali na spletni strani Mestne občine Ljubljana (Mol), je priprava ledu v poletnem času enaka kot v zimskem. Razlika je le v tem, da poleti ledu ne barvajo oziroma ne zarisujejo črt za hokej, saj trenutno ni hokejske sezone. Biti pa morajo zelo pazljivi pri glajenju ledu z rolbo, saj se visoke temperature poznajo tudi v dvorani, so še navedli na Molu.

Drsališče v Zalogu so pokrili leta 2007, pokritju drsališča pa je sledila tudi dozidava dodatnih prostorov z garderobami in gostinskim lokalom. Danes na drsališču potekajo hokejske dejavnosti hokejskih klubov in rekreativnih skupin, rekreacijsko drsanje, od konca leta 2010 pa se v Zalogu lahko ukvarjajo tudi s curlingom.