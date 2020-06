Približno 75 odstotkov od omenjenih 121 ton so po podatkih ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano predstavljale sveže ribe, odstotek sveži raki, 24 odstotkov pa mehkužci (med temi so prevladovale moškatne hobotnice). Delež mehkužcev v skupnem ulovu je bil enak kot v letu 2018, so ta teden objavili na Statističnem uradu RS (Surs).

V letu 2019 je bil skupni ulov že petič zapored nižji kot v prejšnjem letu. Statistiki so ob tem izpostavili podatek, da je bila skupna masa letnega ulova v minulem letu le za odstotek manjša od povprečnega mesečnega ulova v letu 2002.

Zavod za ribištvo Slovenije sicer ocenjuje, da je bila vrednost v lanskem letu ulovljenih rib glede na njihove odkupne cene okoli 877.412 evrov (brez DDV) ali za dva odstotka višja od vrednosti ulova v letu 2018. Razlog za ta dvig so bile višje cene rib na kilogram. Najvišje povprečne prodajne cene so dosegli sveži rombi, pritlikavi lignji, korbeli, morske spake, kantarji, in sicer najmanj 16 evrov za kilogram, so še navedli na Sursu.