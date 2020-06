New York Times, ki se sklicuje na ameriške obveščevalne vire, je poročal, da je predsednik ZDA Donald Trump marca dobil poročilo obveščevalcev o tem, vendar se do danes še ni odzval. »ZDA so pred meseci ugotovile, da je ruska enota, ki je bila povezana v poskuse atentatov in druge tajne operacije v Evropi za destabilizacijo Zahoda, lani skrivaj ponujala nagrade za uspešne napade na ameriške in koalicijske vojake. Islamski skrajneži ali oboroženi kriminalni elementi so pobrali nekaj denarja za nagrade,« poroča časnik in navaja, da je bilo lani v Afganistanu ubitih 20 Američanov, ni pa jasno, koliko od tega lahko pripišejo ruskim nagradam.

»Ugotovitve obveščevalcev so bile predstavljene predsedniku Trumpu in svet za nacionalno varnost Bele hiše je konec marca razpravljal o tem. Uradniki so razvili seznam možnih odgovorov na rusko provokacijo. Med predlogi je bila diplomatska pritožba v Moskvo z zahtevo, da se to nemudoma preneha. Na seznamu so bile tudi razne sankcije in drugi možni odgovori, vendar Bela hiša doslej ni odobrila nobenega,« piše časopis, ki je, kot kaže, poročilo dobil od obveščevalcev, ki so bili jezni zaradi pomanjkanja ukrepanja Bele hiše.

»Vsaka vpletenost Rusije s talibani, ki bi povzročila smrt ameriških vojakov, bi bila huda eskalacija tako imenovane hibridne ruske vojne proti ZDA. To je strategija destabilizacije sovražnika s kombinacijo kibernetskih napadov, širjenjem lažnih novic ali tajnih vojaških operacij, ki se jih lahko zanika,« navaja New York Times. Tiskovni predstavnik ruskega predsednika Vladimirja Putina, Dmitrij Peskov, je dejal, da od ZDA o tem niso slišali ničesar. Če bodo kaj slišali, bodo odgovorili.