Raketo podjetja Arianespace bi morali izstreliti ob 3.51 po srednjeevropskem času z vesoljskega centra CSG v Kourouju, vendar pa so jo zaradi slabega vremena preložili na ponedeljek ob isti uri. Raketo s 53 sateliti bi morali iz Kourouja po prvotnih načrtih izstreliti že septembra lani, a so jo zaradi spodletele izstrelitve rakete vega julija lani preložili. Nato so izstrelitev načrtovali marca letos, a jo je preprečila pandemija covida-19.

Od sredine meseca pa izstrelitev onemogočajo močni višinski vetrovi nad vesoljskim centrom v Francoski Gvajani, ki bi lahko v primeru nesreče razbitine raznesli na naseljena območja. Zadnje napovedi so kazale izboljšanje vremenskih razmer, a se te niso umirile.

Z izstrelitvijo se sicer že zelo mudi, saj so lahko raketa in sateliti v pripravljenosti na izstrelitev zgolj 12 dni. Ta rok se bo iztekel v noči z danes na ponedeljek. Če jim izstrelitve ne uspe izvesti do takrat, bo treba raketo in satelite znova pripraviti, kar bi lahko trajalo približno dva tedna.