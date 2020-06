Werder je bil pred zadnjim krogom dve točki za Fortuno in je potreboval visoko zmago, da bi se izognil neposrednemu izpadu ob morebitnem remiju nogometašev iz Düsseldorda. Toda Werder je slavil s 6:1 proti Kölnu, medtem ko klubu iz Düsseldorfa ni uspelo ugnati Uniona iz Berlina. Izgubili je z 0:3, s čimer se je poslovil od prvoligaške konkurence.

Tekmeca v dodatnih dveh tekmah Bremenčani še čakajo, saj bodo zadnje tekme v drugi ligi odigrane v nedeljo. Tam se za tretje mesto in obračun z Werderjem borita trenutno tretji Heidenheim (55 točk) in četrti Hamburg (54). V prvi nemški ligi bosta prihodnjo sezono igrala Arminia iz Bielefelda in Stuttgart.

Pirova zmaga proti Mainzu V boju za ligo prvakov je Borussia Mönchengladbach z 2:1 premagala moštvo Herthe iz Berlina in zadržala dve točki prednosti pred Leverkusnom, ki je na domačem igrišču dosegel pirovo zmago proti Mainzu (1:0). Lekarnarji bodo prihodnjo sezono igrali v evropski ligi, v skupinskem delu pa se jim bo pridružil še Hoffenheim, ki je visoko ugnal Borussio iz Dortmunda (4:0) po zaslugi štirih zadetkov Andreja Kramarića. Hrvat je prvi nogometaš Hoffenheima, ki mu je uspelo zadeti štirikrat na tekmi nemške bundeslige ter prvi v zgodovini nemške lige, ki mu je to uspelo na gostovanju v Dortmundu. V kvalifikacije za evropsko ligo se seli Wolfsburg, ki je doma doživel poraz proti prvaku Bayernu iz Münchna z 0:4. Prvaki so v tej sezoni dosegli 100 golov, s čimer so drugič prebili trimestno število zadetkov. To jim je prvič uspelo v sezoni 1971/72.