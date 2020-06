Harfucha so napadli v jutranjih urah v luksuznem naselju Lomas de Chapultepec. Ubita sta bila oba njegova telesna stražarja, eden od napadalcev in mimoidoča, je na novinarski konferenci povedal mehiški minister za javno varnost Alfonso Durazo. Pojasnil je, da so možnost napada na nekatere varnostne uradnike zaznali že med tednom, zaradi česar so okrepili njihovo varovanje.

Oblasti po njegovih besedah preiskujejo možnost, da je napad izvedel kartel Jalisco Nova generacija. Po poročanju časnika El Universal, ki se sklicuje na informacije obveščevalne službe, je napade na visoke vladne predstavnike načrtoval prav ta kartel, saj se je znašel pod vse večjim pritiskom mehiškega predsednika Manuela Lopeza Obradorja.