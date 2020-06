Sodelujoči bodo danes pokrili celoten tok Save, od izvirov v Bohinju in Podkorenu do točke, kjer reka svojo pot nadaljuje po Hrvaški. Posameznike vabijo, da se jim pridružijo na 25 različnih odsekih, kjer bodo opozarjali na škodljive posege v naravo, udeležencem predstavljali čudovite koščke narave in vrste, ki jim grozi uničenje, organizirali čistilne akcije, se družili "in oblasti pokazali, kako veliko nas je", so zapisali na spletni strani Balkan River Defence.

V Balkan River Defence vladi očitajo, da je "nonšalantno ... sprejela zakon, ki iz postopkov meče vse, ki bi lahko pri okoljsko spornih projektih interesom oblasti in kapitala nasprotovali". A so prepričani, da lahko naravo še vedno obranijo. "Ohranitev narave je temeljni del boja za enakopravno družbo, v kateri bomo vsi živeli dostojno življenje," so zapisali.

Svoje zahteve so strnili v tri glavne točke: zdravo življenjsko okolje brez umazane industrije, namesto minimalnih plač dobro plačana zelena delovna mesta ter rešitev prihodnost ob ohranitvi narave.

Ustanovitelj gibanja Balkan River Defence Rok Rozman je ta teden zatrdil, da za udeležbo v akciji dobra športna pripravljenost ni pogoj. Večina ljudi se bo namreč akciji po njegovih besedah pridružila na kopnem, na enem od odsekov dolžine okoli osem kilometrov. To pomeni od dve- do triurni sprehod.

"V tem dnevu bomo za naravo storili več kot ta vlada v 100 dneh," je dejal Rozman. Dodal je še, da je akcija tokrat osredotočena na Slovenijo, čeprav se Balkan River Defence povezuje tudi s kolegi iz drugih držav, ki jih s Slovenijo prav tako povezuje Sava.