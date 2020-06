Umrl oblikovalec kultnega logotipa I love New York

Na svoj 91. rojstni dan je v petek umrl Milton Glaser, oblikovalec kultnega logotipa I love New York, poročajo tuji mediji. Poznan je bil po še mnogo drugih oblikovnih podvigih, med drugim po plakatu za serijo Oglaševalci in po slovitem plakatu glasbenika Boba Dylana. Bil je tudi soustanovitelj revije New York Magazine.