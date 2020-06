Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18, najvišje dnevne od 27 do 33 stopinj Celzija.

Obeti: V ponedeljek bo sprva še sončno in vroče, pihal bo jugozahodni veter. Sredi dneva dneva bodo plohe in nevihte najprej zajele kraje na severu in se popoldne širile proti jugu. Zapihal bo okrepljen severni veter. V noči na torek bodo padavine ponehale. V torek čez dan se bo delno zjasnilo. Vročina bo popustila.