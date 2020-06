Na štajerski avtocesti, med predorom Podmilj in Blagovico proti Ljubljani, tovorno vozilo v okvari ovira promet.

V nedeljo bo med 8. in 21. uro, na nekaterih primorskih cestah do 22. ure, veljala omejitev vožnje za tovorna vozila z največjo dovoljeno maso nad sedem ton in pol.

Na ljubljanski vzhodni obvoznici poteka prenova predora Golovec. Skozi predor je prepovedan promet za tovorna vozila nad tremi tonami in pol ter avtobuse v obe smeri.

Polurna čakalna doba za vstop v državo je za osebna vozila na mejnih prehodih Jelšane in Gruškovje, ob izstopu pa na prehodu Sečovlje. Osebna vozila na izstop iz države preko mejnega prehoda Dragonja čakajo dve uri. Na mejnem prehodu Sočerga vozniki osebnih vozil za izstop iz države potrebujejo od ene do dveh ur.