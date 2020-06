V začetku junija je Portugalska prešla v tretjo fazo sproščanja omejevalnih ukrepov proti širjenju novega koronavirusa, zdaj pa se v Lizboni in okoliških krajih, kjer živi polovica od 10,3 milijona Portugalcev, pojavljajo nova žarišča okužb. V četrtek so potrdili 311 novih primerov, štiri osebe so umrle. Včeraj je bilo na novo okuženih že 451 in šest umrlih, kar je največ po 8. maju. Zato je vlada premierja Antonia Coste vnovič razglasila karanteno v 19 lizbonskih okrajih, imenovanih freguesias oziroma županije, ki bo trajala do 12. julija. Spoštovati morajo »državljansko dolžnost«, kot temu pravijo na Portugalskem, kar v tem primeru za prebivalce pomeni, da lahko domove zapuščajo samo za nujne nakupe hrane in zdravil ter za pot v službo.

V Lizboni bo morda še huje

Prepovedano je zbiranje v skupinah po več kot pet ljudi, obvezna je uporaba zaščitnih mask v zaprtih prostorih in javnih prevoznih sredstvih, prav tako je prepovedana prodaja alkoholnih pijač na bencinskih servisih in omejen obratovalni čas trgovin do 20. ure. Prekrškarje čaka globa od 100 do 500 evrov, pravne osebe pa kazen od 1000 do 5000 evrov. Taki ukrepi so veljali tudi od marca do konca aprila, vendar takrat policija ni ukrepala proti tistim, ki so kršili »priporočene« omejitve. Večina Portugalcev se jih je zgledno držala, za kar so celo poželi pohvalo kot eden najbolj discipliniranih narodov v južnem delu Evrope.

Ker je večina prebivalcev v okrajih, kjer je prišlo do ponovnega izbruha okužb, delavcev, ki hodijo na delo v Lizbono in zaradi narave delovnega procesa ne morejo dela opravljati na daljavo, obstaja bojazen, da se bo v Lizboni število okuženih še povečalo. Prestolnica je zato iz tretje faze zopet prestopila nazaj v drugo fazo zrahljanih ukrepov. Župan Lizbone Fernando Medina je v četrtek dal zapreti tudi vse tri mestne tržnice, ki so se odprle 4. maja, po preklicu izrednega stanja. Prodajalci se jezijo, ker ni zaprl trgovskih centrov, ki so po njihovem prepričanju nevarnejši za širjenje virusa od tržnic.