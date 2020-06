Trinajst mesecev po zmagi nogometašev Liverpoola v ligi prvakov mesto Beatlesov znova raja. Tokrat nemara še bolj bučno kot po zmagi v španski prestolnici, saj so aktualni evropski prvaki na svoj 19. naslov angleškega prvaka čakali dolga tri desetletja. Ironično jim ga je pomagal osvojiti kar aktualni prvak Manchester City, ki po četrtkovem porazu proti Chelseaju (1:2) ne more več niti teoretično ujeti zasedbe trenerja Jürgena Kloppa. Ta je bila v letošnji sezoni za nekaj razredov pred konkurenco, kar potrjujejo tudi številke. Do naslova je prišla na krilih 44 tekem brez poraza in osemnajstih zaporednih zmag, za nameček pa ga je osvojila sedem krogov pred zaključkom prvenstva, kar je nov rekord premier lige. Pred tem je bil ta v lasti Manchestra Uniteda (v sezonah 1907/1908 in 2000/2001), Manchestra Citya (2017/2018) in Evertona (1984/1985), ki so si lovoriko priborili dva kroga pozneje.

»To, kar je fantom uspelo v zadnjih dveh letih, je izjemno. Veseli me, da jih lahko treniram. Od prvega dne od prihoda v klub je to zame nora vožnja, ki pa še zdaleč ni končana,« je v solzah dejal Jürgen Klopp, ki je postal prvi Nemec v 131-letni zgodovini tekmovanja z naslovom angleškega prvaka. »Dokler bo v klubu Klopp, nas čaka še veliko čudovitih dni,« pa je povedal Kenny Dalglish, ki je pred tem Liverpoolčane nazadnje popeljal do prvega mesta v državnem tekmovanju.

Čeprav pandemije koronavirusa na Otoku še vedno ni konec, pa so se na to požvižgali nekateri navijači rdečih. Le uro po porazu Manchestra Cityja se jih je pred stadionom Anfield zbralo na stotine, številni pa so v znak veselja prižgali bakle, se objemali in s pivom v roki vzklikali: »Osvojili smo ligo!« »Kot smo že videli v času uvedbe karantene, se tudi tokrat vsi niso držali navodil. Čeprav je veliko navijačev proslavljalo vzorno, pa je bilo veliko takih, ki so se odločili za zbiranje na odprtem in pred stadionom,« je dejal Rob Carden z liverpoolske policijske uprave. »Navijače pozivamo, da v prihodnjih dneh proslavljajo na varen način z ljudmi iz lastnega gospodinjstva in socialnega kroga. S tem boste obvarovali sebe, družino, prijatelje in sosede,« je pristavil.

Liverpoolovega naslova so se sicer razveselile tudi številne slavne osebe. »Veliko nas je, ki nismo načrtovali, da bomo slavili na takšen način, a vseeno hvala igralcem in klubskemu osebju, da nas je vrnilo na vrh,« je na twitterju zapisal britanski komedijant John Bishop. Čestitke iz ZDA pa jim je poslal tudi prvi zvezdnik košarkarske lige NBA LeBron James. »Prvaki premier lige! Gremo!« je tvitnil član Los Angeles Lakers.