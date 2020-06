Nekoliko preroško je obzidje Metelkove ob Masarykovi cesti obarval 33-metrski mural švedske ustvarjalke Anne Ehrlemark, ki je želela kljub črnogledim pogledom na prihodnost v Divje stvari ujeti optimizem. Devet stenskih poslikav, v katerih gradi pripoved na odnosu med majhnim in velikim, predvsem med otrokom in staršem ali še raje otrokovim namišljenim prijateljem, pripoveduje o postapokaliptični prihodnosti mladih današnjega časa.

»Gre za otrokovo radovednost, zaradi katere je sposoben najti prijatelja, ki mu lahko pomaga skozi dogodivščin polno džunglo življenja. Transformacija njunega odnosa skozi igro prinaša precej bolj pozitivno sporočilo, kot smo jih vajeni pri meni,« v smehu pojasnjuje striparka.

Poslikava je začela nastajati tik pred razglasitvijo epidemije, razlaga umetnica, ki je zadnja leta živela v Beogradu. »Že načrt, da bo končan v petih dneh, je bil precej smel, poleg tega sem noseča. A še preden sem končala, so se zaprle meje, tako da vrnitev v Srbijo ni bila več mogoča, z družino pa nismo vedeli, kaj to pomeni za našo vrnitev na Švedsko, kamor smo se hoteli čez 14 dni dokončno preseliti,« se ozira v nedavno preteklost. Ni jim preostalo drugega, kot da še isti dan kupijo letalsko vozovnico za v Skandinavijo, beograjsko stanovanje, ljubljanski avto in druge skrbi pa preložijo na poznejše čase. Tudi mural, ki ga je po strogih avtoričinih navodilih pred kratkim končal vizualni umetnik Miha Perne .

Tudi jezikoslovka in programerka

A nekaj improvizacije Anne Ehrlemark, ki se je z vizualno umetnostjo začela ukvarjati šele v Sloveniji, kjer je živela sedem let (do leta 2010), ne prestraši. Mnogi se bodo spomnili njene stenske poslikave Dvojčici na Menzi pri koritu, vizualno je opremila mnoge izdaje feminističnega festivala Rdeče zore, sodelovala je s Stripburgerjem, zasnovala vizualno podobo Razvezanega jezika…

Tako se je rodilo tudi njeno sodelovanje s striparji iz regije, denimo z zagrebškim striparskim kolektivom Komikaze, pa beograjskim festivalom Novo doba in skupnostjo Matrijaršija… »Od nekdaj me je zanimalo, kako v stripe vključevati družbeni angažma in boj proti neenakosti, vprašanja identitete, umetne inteligence, realnega in izmišljenega, kiborgov…« pove avtorica, ki si denar služi kot jezikoslovka in programerka, računalnike namreč »uči« človeškega jezika. A ker ji veliko pomenita ustvarjanje v javnem prostoru in delo v skupnosti, vztraja pri angažiranih projektih. Z Mileto Mijatovićem je denimo pred časom zasnovala programsko opremo in napravico v podobi golobice, ki je vsakomur, ki je predlagal le naslov, »napisala« pesem po zgledu besedil popularne narodno-zabavne glasbe z območja nekdanje Jugoslavije.