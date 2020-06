Tijana Maksimović, kot je njeno pravo ime, naj bi bila med enomesečnim priporom dokaj skrivnostna. Kot trdi odvetnik, naj tožilstvu ne bi izdala niti enega imena svojih strank, prav tako naj bi se pred sodiščem branila z molkom. Kljub temu da Tijana Ajfon ni izdala, kdo od znanih so bili njene stranke, bo to morda lahko odkrilo tožilstvo, ki je zaplenilo njen telefon. Njen odvetnik sicer zatrjuje, da je telefon, ki je seveda znamke Apple, zaklenjen in da ima geslo samo osumljenka. Prepričan je, da tožilstvo do podatkov v telefonu ne bo moglo dostopati. Številni sumijo, da je osumljenka vendarle morala izdati vsaj nekaj imen, da so jo tako hitro izpustili na prostost.

Starleta naj bi bila po odvetnikovih besedah zadovoljna z bivanjem v priporu v Bijeljini, po odhodu pa naj bi se vrnila k svojemu poslu, ki je po odvetnikovih besedah vodenje lepotnega salona v Beogradu.

Pripravila Špela Žagar