Slušalke freebuds 3i sodijo v skupino brezžičnih slušalk za v uho, ki posnemajo dizajn Applovih slušalk airpods. Ta oblika ima seveda svoje prednosti, začenši s težo. Vsaka slušalka freebuds 3i posebej tehta 5,5 grama, kar je sicer cel gram več od freebuds 3 in 0,1 grama več od Applovih airpods pro, hkrati pa 0,7 grama manj od Smasungovih galaxy buds+, ki med večjimi slušalkami z v uho sodijo med lažje. Zaradi majhne teže slušalke freebuds 3i zelo udobno sedijo v ušesih in tudi po več urah nošenja ne povzročajo bolečin. Poleg tega med uporabo varno sedijo v ušesu. Občutka, da bi jih lahko izgubili, nismo imeli niti med športnimi aktivnostmi. K temu verjetno prispevajo tudi silikonski čepki na slušalkah. Ker so priloženi čepki različnih velikosti, si lahko vsak uporabnik posebej izbere, katera velikost najbolj ustreza njegovim ušesom. Huaweiju smo za uporabo silikonskih čepkov izredno hvaležni, saj so bistvenega pomena tudi pri drugih funkcijah slušalk.

Lanske Huaweijeve slušalke freebuds 3 so bile nedvomno lepe. Na prvi pogled bodo slušalke brez silikonskih čepkov vselej delovale lepše in elegantnejše. Kdor želi dobro izkušnjo, ne bo dovolil, da ga to preslepi. Huawei je z umikom čepkov lanskim slušalkam namreč naredil medvedjo uslugo. Njihov glavni adut je bila zmožnost aktivnega izničevanja zunanjega hrupa s pomočjo umetne inteligence. Slušalke so res premogle vse najbolj tehnično zahtevne gradnike, da bi to zmožnost ponudile, a povsem pogrnile na najosnovnejšem področju – tesnjenju. Četudi umetna inteligenca prepozna zunanji hrup in ga uspe izničiti, to prav nič ne pomaga, če dodaten hrup v uho vdira mimo slušalk. Prav to se je dogajalo freebuds 3. Čutili smo, da izničujejo hrup, a smo hrup vseeno slišali. S slušalkami freebuds 3i to ni več problem. Čepki že sami po sebi nekoliko zadušijo hrup, ko vklopimo še aktivno izničevanje, pa je izkušnja še boljša. Med poslušanjem glasbe na zmerni glasnosti nas hrup bližnjega prometa prav nič ni motil. Celo avtobusi in večja vozila so šla mimo nas relativno neopazno. Ko smo glasbo ugasnili in imeli vključeno izničevanje hrupa, pa se je težja vozila vseeno nekoliko slišalo.

Izničenje hrupa ob izklopljeni glasbi prav tako ne bo povsem izničilo glasu ljudi v bližini, tako da čudežnih učinkov ne gre pričakovati, je pa dušenje in izničevanje hrupa iz okolice vseeno zelo dobro. Še posebno za to cenovno skupino in obliko slušalk. Vsekakor je dovolj dobro, da izničevanja hrupa ne priporočamo med vožnjo s kolesom. Tedaj je bolje imeti vklopljeno obratno storitev, ki prek mikrofonov zajema hrup iz okolice in ga prek slušalk posreduje uporabniku.