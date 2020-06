Trčenje se je pripetilo okoli 18.05. Enaintridesetletni motorist je vozil v smeri Lovrenca na Dravskem polju, ko mu je prednost z desne izsilil kolesar, ki se je na regionalno cesto vključeval z dovozne poti in ni upošteval prometnega znaka »ustavi«. Motorist je trčil v levi bok kolesarja, padla sta po tleh in na kraju nesreče podlegla telesnim poškodbam. Ogled so opravili policisti Postaje prometne policije Maribor, v sodelovanju s ptujsko dežurno državno tožilko. »Policisti bodo odredili sodnega izvedenca, ki bo skušal ugotoviti hitrost vožnje voznika motornega kolesa pred trčenjem,« je sporočil Miran Šadl s Policijske uprave Maribor. Po zaključku preiskave bodo pristojnemu tožilstvu podali poročilo.

Na cestah na območju mariborske uprave je letos v sedmih prometnih nesrečah umrlo osem ljudi. V enakem lanskem obdobju so našteli šest nesreč, ki so terjale skupaj šest življenj.