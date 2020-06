Se spominjate, gospa Janja Sluga, svojega zapisa pred dvema letoma, ko je bila vaša stranka še malo moralna? »Vidimo, da se princ teme zadržuje, a maske bodo hitro padle. O 'prijedorskem kreditu' pa nič.« Zdaj služite temu princu teme (izraz »princ teme« je za britanski medij prvi podal Janez Drnovšek), ki se na plenilskem pohodu prav nič ne zadržuje, padle pa so tudi vaše maske, z vsemi preplačanimi Počivalškovimi maskami in ventilatorji vred. S »prijedorskim« kreditom še naprej ne bo nič, ker bo preiskovalno komisijo o financiranju stranke SDS vodil vaš poslanec. Reševali boste Janšo, SDS pa bo reševala ubogljivega Počivalška, Tonina in sebe v drugi pozicijski komisiji. In vse to počnete samo za »narodov blagor«, kajne? Čeprav se še tako trudite in uporabljate čustvene, včasih tudi cinične »vložke«, nas vaše izjave ne preslepijo. Tudi tista ne, da ste poslanci SMC na tajnem glasovanju potrdili Andraža Terška za ustavnega sodnika. Računate pač na to, da ne moremo dokazati, da ste obljubo požrli. Imate debelo kožo in jeklene živce kot vaš šef Počivalšek? Ste že tudi vi ostali brez vesti?

Vladajoči se klanjate bogatim in zdi se, da ne marate ljudi, ki se zavzemajo za reveže. Zato hoče Janša na ustavnem sodišču »svojega človeka«. Teršek je ob neizvolitvi dejal, da so s tem žrtve ljudje s socialnega roba, ki vlagajo ustavne pritožbe, US pa jih zavrača tudi v primerih, ko bi jih lahko ali celo moralo sprejeti. Nekateri sklepajo, da je zgubil podporo pri delu poslancev zaradi nekdanje izjave, iztrgane iz konteksta, ki se glasi v smislu, »da bo civilna družba v politiki postala vplivnejša le, če bi pripadniki neetične politične elite politiko zapustili. Če pa se ne bi odpovedali oblasti, bi jih lastnoročno potegnili na cesto.« Čeprav ni mislil tega dobesedno, naše politične razmere potrjujejo, da je imel hudo prav. Nikoli se ne boste odrekli oblasti, vi že ne, še ubogega prednostnega (preferenčnega) glasu nam nočete dati. Vladajoči še posebno ne marate poslancev Levice, ker so glas revnih in ne slepomišijo s svojo kritiko, in ne marate ljudi, ki se zavzemajo za nemočne starostnike. Minister Gantar in njegovi koordinatorji so se (zaradi svoje obrambe) prav grdo spravili na kolega Dušana Kebra, ker se zavzema za etično in strokovno obravnavo oskrbovancev domov za starejše.

Koliko časa je potrebno, da začneš gledati na svet skozi oči princa teme? Koliko časa je potrebno, da začneš uporabljati njegov način komuniciranja? Ali pa da zaradi koristi zavestno ponavljaš njegova stališča, sprašujem vas, gospa Aleksandra Pivec. Niste ga potrebovali veliko. Sprašujem še bralce, posebno člane stranke DeSUS, ali ste videli, kaj je ministrica zapisala? (Očitno ste za predsednico izvolili trojanskega konja.) »Pozivanje k ubijanju posameznih oseb, nasilništvo nad policijo in izražanje sovražnih gest nimajo popolnoma nič skupnega s svobodnim izražanjem mnenj. Nasilje (besedno in fizično) na protestih ni element demokracije, je le način, kako demokracijo zatreti.« Gospa Pivec, govorite o nasilju protestnikov, ki ga ni, in brez vsakega sramu sodelujete pri represivnih metodah nad njimi, ki se stopnjujejo. Poglejte se že enkrat v pravo ogledalo. Bolj ko se bo vaša vlada počutila ogroženo, bolj bo nasilna nad nami, državljani. Nobeni bombončki v obliki 200 evrov vam ne bodo pomagali. Milostno delite naš denar, od nas pa pričakujete še hvaležnost. (Tudi brezplačne prevoze je omogočila Alenka Bratušek, da ne bo pomote.)

Bi lahko princu teme, ki ruši demokracijo, nas poriva v poražence druge svetovne vojne in Slovencem tudi drugače jemlje ugled, sploh kaj pomagalo? Mogoče javna RTV, ki ji grozi in ji ne plačuje prispevkov? Koliko ponavljanj osladnega napovednika, enako osladnega voditelja in komentatorjev bi bilo potrebnih ter koliko nadaljevanj intervjuja z »edinstveno« ali edinstveno soprogo, da bi narod zagledal njenega Janeza v boljši luči, ga sprejemal drugače? Na žalost je za to skoraj trideset let prepozno.

Polona Jamnik, Bled