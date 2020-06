Archie Shepp, legenda jazza, aktivist in pedagog: Izobrazba je najboljše orožje v boju za enakopravnost

Archie Shepp se je v hotelski sobi pojavil »ugvantan«, kot da bi se pravkar odpravljal na oder Carnegie Halla ali v cerkev, in ne na navaden pogovor. Ker sem pred njim sedel v poletni športni opravi, sem se najprej počutil malce nelagodno, kar je mojster tudi opazil in me takoj pomiril, naj si ne delam preveč skrbi zaradi tega.