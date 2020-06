Dr. Andraž Teršek: Esej o treh ustavnopravno pomembnih zadevah

V tem kratkem eseju bom storil tri zadeve. Najprej bom ponovil že večkrat ponovljeno ustavnopravno razlago osrednjega, torej zelo pomembnega ustavnopravnega koncepta. To bom storil iz dveh razlogov. Prvič, ker je pravilno razumevanje tega koncepta neposredno povezano z osrednjo temo tega eseja. Drugič, ker svoje prepričanje o tem konceptu ponavljam že od leta 1995. Takrat sem bil študent drugega letnika na Pravni fakulteti v Ljubljani. Druga zadeva bo tudi ponovitev, ker je ne bom zapisal in javno objavil prvič. To bom storil, ker je tudi ta zadeva neposredno povezana z osrednjo temo tega kratkega eseja. Tretja zadeva pa bo osrednja tema tega kratkega eseja.