Škotska policija je sporočila, da so razmere pod nadzorom in da ni nevarnosti za javnost. V združenju škotskih policistov so potrdili, da je med zabodenimi tudi policist.

Eden od očividcev, ki je dogajanje po incidentu opazoval iz bližnje poslovne zgradbe, je povedal, da so s prizorišča z reševalnimi vozili odpeljali štiri ljudi.

Po poročanju BBC so na prizorišču pred hotelom v ulici West George v središču Glasgowa še vedno oboroženi policisti.