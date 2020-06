Boris Dežulović: Bronze Lives Matter

Pred petimi leti je svet obnemel ob prizorih iz Mosula, kjer so pripadniki Islamske države zavzeli mesto in vdrli v palačo mestnega muzeja, potem pa udarniško z jeklenimi vrvmi, kiji in pnevmatskimi kladivi pred kamerami razbili vse kipe, umetnine davnega asirskega cesarstva, vključno z velikanskim, dva tisoč sedemsto let starim granitnim lamassujem, krilatim človekom-bikom, ki je nekoč stal na vhodu v Ninive. »Muslimani, ti kipi so maliki ljudi iz davnih časov. Te malike so častili v prejšnjih stoletjih namesto vsemogočnega Alaha!« je pred kamerami pojasnil eden od udarnikov Islamske države z zamaskiranim obrazom. »Ti spomeniki so zato za nas brez vrednosti, tudi če so vredni milijarde dolarjev!«