Policija je takrat njuno aretacijo in zadrževanje označila za upravičeno, čeprav je Paulu delodajalec takoj zagotovil alibi z izjavo, da je bil v času domnevnih incidentov z brezpilotnimi letali nad letališčem na delovnem mestu. Zdaj sta oba poleg naknadnega opravičila prejela še denarno kompenzacijo, saj se je policija v Sussexu v izvensodni poravnavi strinjala, da jima izplača 200.000 funtov (221.000 evrov) odškodnine. Pri tem še vedno ni jasno, ali je v predbožičnem času nekdo z droni dejansko povzročil totalen kaos na omenjenem londonskem letališču z več kot tisoč odpovedanimi poleti, 30-urnim zaprtjem in 140.000 prizadetimi potniki. Posnetka brezpilotnih letal, ki naj bi ogrožala varnost poletov, ni bilo, resda pa so o njih pridobili izjave več prič ter nato aretirali omenjeni par brez prave podlage in v predstavi za javnost. V opravičilnem pismu je šef policije v Sussexu zdaj zapisal, da »policija pri opravljanju svojih nalog žal včasih aretira nedolžne ljudi med nujno preiskavo v javnem interesu«. Priznal je, da bi lahko policija ravnala drugače, in se je zato strinjal z omenjeno odškodnino, od katere gredo skoraj tri četrtine za poplačilo sodnih stroškov, 55.000 funtov pa pripada Paulu in Elaine. Preiskava se je končala brez drugih aretacij, policija pa je že tedaj dala vedeti, da bi bil lahko kateri od opaženih dronov pravzaprav v lasti njihove službe na letališču.