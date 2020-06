V noči na četrtek je v središču Ljubljane nekdo prerezal pnevmatike na vsaj 46 osebnih vozilih, ki so bila parkirana v več različnih ulicah v centru mesta.

Policisti so z zbiranjem podatkov prišli domnevnemu storilcu na sled in ga intenzivno iščejo. Po do sedaj znanih podatkih pa dogodek ni povezan s protesti. Policisti bodo o vseh ugotovljenih okoliščinah obvestili tudi pristojno državno tožilstvo.

Vse, ki bi morebiti še ugotovili, da so poškodovane pnevmatike tudi na njihovih vozilih, policisti naprošajo, naj pokličejo na 113 ali Policijsko postajo Ljubljana Center na telefonsko številko 01 475 06 00.