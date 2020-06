Naval na počitniško varstvo

Konec je šolskega leta za okrog 260.740 učencev in učenk osnovnih in srednjih šol. Osnovnošolci so zadnji dan šole dočakali v šolskih klopeh, večina dijakov je šolanje zaključila na daljavo. Na daljavo se od šole poslavljajo tudi razredi učencev, ki so zaradi okužbe katerega od sošolcev morali ostati doma v karanteni. Končuje se torej leto, ki se bo krepko zapisalo v šolsko kroniko.