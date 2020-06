Policisti so omenjenemu vozniku odredili tudi preizkus alkoholiziranosti, ki je pokazal, da je imel v organizmu 0,75 miligrama alkohola na liter izdihanega zraka. Ker so mu med postopkom zasegli tudi rastlinske delce, za katere sumijo, da so prepovedana droga konoplja, so mu odredili še hitri test na prepovedane droge, ki je bil pozitiven. Odredili so mu še strokovni pregled v zdravstveni ustanovi, ki pa ga je odklonil.

Policisti so mu izdali plačilni nalog, zoper njega pa bo podan tudi obdolžilni predlog pristojnemu sodišču. V t. i. hitrem postopku mu bodo izdali tudi odločbo o prekršku, v kolikor se bo na preliminarnem testiranju potrdilo, da so zaseženi delci res prepovedana droga.

Policisti so danes ponoči ustavili tudi voznika osebnega avtomobila v Mariboru, ki mu je elektronski alkotest pokazal 0,78 miligramov alkohola na liter izdihanega zraka. Policisti so mu nadaljnjo vožnjo preprečili tako, da so ga pridržali do streznitve. Kršitelju bodo vročili plačilni nalog, zoper njega pa bodo podali tudi obdolžilni predlog pristojnemu sodišču.