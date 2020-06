Študenti morajo vlogo za enkratni solidarnostni dodatek oddati do 30. junija

Vse višješolske in visokošolske študente, ki so upravičeni do enkratnega solidarnostnega dodatka in vloge še niso oddali, vlada opozarja, da to lahko storijo še do 30. junija. Vlogo oddajo z izpolnjenim elektronskim obrazcem, ki ga dobijo na eUpravi, je vlada objavila na spletu. Dodatek določa intervencijski zakon.