Pred zadnjimi sedmimi krogi so si rdeči iz mesta Beatlov zagotovili dovolj veliko prednost, da jih tekmeci ne morejo več ujeti. Klopp je bil ob tem presrečen. »To je velik trenutek. Sem prevzet s čustvi. Ta večer je za vas, navijači Liverpoola,« je dejal 53-letni strokovnjak, ki je moštvo prevzel 8. oktobra 2015.

Navijače je kljub velikemu slavju, prvem po letu 1990, pozval, da se držijo higienskih priporočil in ohranjajo medsebojno razdaljo. Obljubil pa je, da bodo proslavo naslova v mestu priredili takoj, ko bo to za vse varno. »Neverjetno je. Vseeno ostanite doma, proslavite kvečjemu pred svojimi hišami, nič več. Tudi tako smo v tem trenutku skupaj,« je pristavil Klopp.

Nasveta navijači vendarle niso upoštevali in se po osvojenem naslovu podali v mesta po Veliki Britaniji, poročajo tuje tiskovne agencije. Klopp je v pogovoru za Sky Sport dejal, da je ponosen na svoje moštvo, potem ko je v tej sezoni storilo še korak naprej po lanskem drugem mestu za Manchester Cityjem. »To, kar je fantom uspelo v zadnjih dveh letih, je izjemno. Veseli me, da jih lahko treniram. Od prvega dne prihoda v klub je to zame nora vožnja, ki pa še zdaleč ni končana,« je še sklenil Klopp.

Čestital mu je tudi letos najbližji konkurent, Pep Guardiola. Katalonski strokovnjak je po porazu s Chelseajem v sredo zvečer dejal, da je Liverpool zasluženo osvojil naslov prvaka. »Čestitke Liverpoolu, navijačem, trenerju, igralcem. Povsem zasluženo so postali prvaki. So dobri prvaki. Igrali so, kot da je to njihova zadnja priložnost,« je rdečim iz Liverpoola polaskal Guardiola.

City je na lestvici s 63 točkami daleč za svojimi konkurenti (86), v lanski sezoni pa so osvojili naslov prvaka s 98 osvojenimi točkami. V sezoni 2017/18 pa so slavili s 100 točkami. »To je realnost, da smo tako daleč zadaj. Ampak ostala moštva so oddaljena še več točk. Vsako sezono ne moreš slaviti,« je še dodal Guardiola.

Do konca prvenstva v Angliji je ostalo še sedem krogov, Liverpool pa bi lahko podrl rekord Cityja iz omenjene sezone 2017/18. Na voljo je še 21 točk, rdeči pa bi lahko na koncu zabeležili 107 točk.