Brglez je nenavadno dogajanje na svojem računu opazil kmalu po objavi čestitke ob dnevu državnosti. Takoj po pojavu nenavadnih aktivnosti na svoji strani na facebooku je temeljito preveril vse značilnosti svojega računa. Ko je želel zamenjati geslo, je ugotovil, da nad računom nima več administratorskih pravic. Zlorabo je prijavil facebooku, dve uri pozneje pa je bil račun – s strani neznancev – že izbrisan, so pojasnili iz njegove pisarne.

»Kljub temu da sem sam ravnal skladno z vsemi preventivnimi ukrepi, sem postal žrtev kibernetskega napada. Nekomu moja stališča in način, na katerega komuniciram z javnostmi, niso všeč. Nekomu grem 'na živce', zato me je želel z digitalnim izbrisom simbolično in dejansko utišati,« je ob tem sporočil Brglez in dodal, da taka sovražna dejanja pri njemu nimajo in ne bodo imela uspeha.

Novo stran na facebooku bo Brglez odprl v kratkem, še napovedujejo v njegovi pisarni.