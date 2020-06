Mladina v članku pojasnjuje, da so kazensko ovadbo vložili, ker obstajajo razlogi za sum, da je Počivalšek kot uradna oseba z namenom, da bi komu drugemu pridobil protipravno premoženjsko korist, izrabil svoj uradni položaj in prestopil meje uradnih pravic.

Tako je Počivalšek po navedbah Mladine kot minister za gospodarstvo v soglasju s predsednikom vlade Janezom Janšo odločil, da se zaščitna in medicinska oprema kupuje prek posrednikov, »s čimer je zlorabil položaj in nekaterim zasebnim podjetjem pridobil protipravno premoženjsko korist ter s tem storil kaznivo dejanje zlorabe uradnega položaja in pravic po tretjem odstavku 257. člena kazenskega zakonika«.

»Naklep pri storitvi očitanega mu kaznivega dejanja je viden pri tem, da je bila nabava zaščitne opreme dejansko pri ključnih poslih organizirana kot državna nabava in izvedena v imenu države, a ob vključitvi izbranih posrednikov, pri čemer so bili posrednikom, zasebnim podjetjem, zagotovljeni visoki zaslužki, česar se je osumljeni zavedal,« menijo v uredništvu.

Po navedbah Mladine je Počivalšek to tudi javno povedal 9. aprila na sestanku na ministrstvu za gospodarstvo pred tremi pričami. Kot piše v članku, so to bili tedanji vodja skupnih služb na zavodu za blagovne rezerve Ivan Gale, svetovalka kabineta Katarina Bovha in svetovalec iz kabineta Matic Volk. Počivalšek je tedaj pred omenjenimi pričami dejal, da je bil eden od poslov v okviru nakupa zaščitne opreme, ki ga je izpeljalo podjetje GenePlanet, »posel SDS«. Na vprašanje Mladine sta Bovha in Volk odgovorila, da se sestanka spomnita, a izjave ne moreta potrditi.

Sicer je ministra Počivalška zaradi domnevnih nepravilnosti pri nabavi medicinske in zaščitne opreme doletela interpelacija, ki jo je s podporo koalicije in dela opozicije uspešno prestal. Stranke LMŠ, SD, Levica in SAB so mu očitale (ne)ukrepanje pri nepreglednih, javnofinančno negospodarnih in za izbrance dobičkonosnih postopkih naročanja in nakupov zaščitne in druge opreme za potrebe obvladovanja epidemije covida-19.

Počivalšek je v maratonski razpravi v državnem zboru očitke v celoti zavrnil. V odgovoru na interpelacijo je nanizal dejstva, ki po njegovem mnenju dokazujejo, da so bile odločitve pri nabavah zaščitne opreme glede na krizne okoliščine optimalne. Se je pa ob tem med drugim vprašal, ali je interpelacija v teh težkih gospodarskih razmerah vse, kar je opozicija sposobna prispevati.

Vložitev interpelacije je spodbudil nastop Galeta v oddaji Tarča na Televiziji Slovenija, kjer je pred dvema mesecema spregovoril o dogajanju na zavodu za blagovne rezerve v zvezi z nabavo zaščitne in druge opreme. Policija je medtem opravila z Galetom razgovor in v okviru predkazenskega postopka na njegovo pobudo zasegla elektronsko korespondenco in drugo dokumentacijo v zavodu.

Iz policije so za Mladino sporočili, da obravnavajo več primerov domnevnih nepravilnosti pri nabavah zaščitne opreme zaradi suma, da je bilo storjeno kaznivo dejanje zoper uradno dolžnost, javna pooblastila in javna sredstva.