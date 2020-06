V soboto bo pretežno jasno, v severnih krajih bo popoldne in zvečer lahko nastala kakšna nevihta. Pihal bo jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 17, najvišje dnevne od 26 do 32 stopinj Celzija.

Obeti: V nedeljo in v ponedeljek bo sončno in vroče. Verjetnost krajevnih popoldanskih neviht bo znova nekoliko večja.

Vremenska slika: Višinsko jedro hladnega in vlažnega zraka se iznad naših krajev umika proti severovzhodu. Od jugozahoda bo k nam pritekal toplejši in postopno bolj suh zrak.

Prevladovalo bo sončno vreme, le v Alpah bo popoldne nastalo nekaj ploh in neviht.

Biovreme: V petek bo sprva vpliv vremena na počutje ljudi še zmerno obremenilen, čez dan pa že večinoma ugoden. V soboto bo vpliv vremena na počutje ugoden.