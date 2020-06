Po ZDA je sedaj potrjenih 30 odstotkov več okužb kot v začetku junija in kar 26 držav ima v zadnjem tednu vsak dan več primerov. V torek je bilo v ZDA skupaj 36.000 novih primerov, v sredo pa 34.500. Slabo stanje je med drugim v Arizoni, Južni Karolini, Kaliforniji, Teksasu in na Floridi.

Center za nadzor nad boleznimi (CDC) ocenjuje, da se je v bistvu doslej s koronavirusom okužilo okrog 20 milijonov Američanov, kar pa je le šest odstotkov prebivalstva, torej je še veliko prostora za nadaljnje okužbe. CDC ocenjuje tudi, da 25 odstotkov vseh okuženih nima nobenih simptomov.

Okužbe naj bi sedaj po ZDA naraščale predvsem zaradi tega, ker se je izboljšalo testiranje, ki v bistvu beleži okužbe, ki so že med populacijo, a jih niso odkrili. Manj ljudi kot prej pa umira zaradi boljšega preprečevanja okužb v domovih za ostarele, boljšega zdravljenja in zaradi tega, ker je sedaj več primerov med mladimi in sicer zdravimi osebami. Kar 50 odstotkov novih okužb na Floridi je na primer pri mlajših od 35 let, večina okuženih pa je asimptomatskih.

500 tisoč testov an dan V ZDA trenutno testirajo po 500.000 oseb na dan, za učinkovito odkrivanje novih primerov pa bi jih morali najmanj milijon do tri milijone na dan. Do jeseni upajo, da bodo sposobni testirati od 20 do 40 milijonov ljudi na mesec. Teksaški guverner Greg Abbott, ki je 1. maja pogumno začel med prvimi odpirati državo, je v četrtek ta proces začasno ustavil. V Teksasu je število okužb naraslo na 134.000, umrlo pa je 2300 ljudi. Med drugim je prepovedal vse nenujne operacije, ki niso povezane s covidom-19. Florida je v četrtek poročala o več kot 5000 novih primerih, skupaj pa je potrjenih okužb 114.000. Umrlo je 3327 ljudi, guverner Ron DeSantis pa je dejal, da je veliko primerov med mladimi in zdravimi osebami. Sedemdnevno povprečje pozitivnih primerov se je povzpelo na 14,4 odstotka, konec maja pa je bil ta delež le 2,3-odstoten. Arizona je v četrtek poročala o več kot 3000 novih primerih, kar je že četrti dan zapored nad 3000. Skupaj imajo 63.000 potrjenih okužb in 1500 mrtvih. V sedmih dneh je bilo kar 23 odstotkov testiranih pozitivnih, kar je trikrat več od povprečja ZDA. Sosednja Nevada je poročala o 500 novih primerih in ima skupaj 14.900 okuženih ter 495 mrtvih, zaradi česar je guverner spet ukazal obvezno nošenje mask v zaprtih javnih prostorih. Med drugim to pomeni tudi v igralnicah Las Vegasa. Država s tremi milijoni prebivalcev Mississippi je v četrtek poročala o 1092 novih primerih, katerih skupno število se je sedaj povzpelo na 24.516, umrlo pa je 1016 ljudi.