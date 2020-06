Medtem ko je bilo že nekaj časa jasno, da bosta najboljša slovenska kolesarja Primož Roglič (Jumbo-Visma, prvo mesto na svetovni lestvici) in Tadej Pogačar (UAE Team Emirates, deseto mesto) zanesljivo nastopila na letošnji dirki Tour de France, je Slovenija (ne)pričakovano dobila še enega udeleženca na največji preizkušnji na svetu. To je Pogačarjev klubski kolega Jan Polanc, ki si je izboril uvrstitev med osmerico kolesarjev v ekipi, v kateri je športni direktor Andrej Hauptman, tudi selektor moške reprezentance Slovenije.

Poleg dvojca Pogačar-Polanc bodo na francoski pentlji, ki naj bi bila letos od 29. avgusta do 20. septembra s startom v Nici, za ekipo iz Združenih arabskih emiratov vozili še kolesarji iz treh držav: Italijani Fabio Aru, Davide Formolo in Marco Mercato, Norvežana Alexander Kristoff in Sven Erik Bystroem ter Španec David de la Cruz. Zaradi koronavirusa so brez nastopa na Touru ostali nekateri svetovni zvezdniki, kot sta na primer Kolumbijca Fernando Gaviria in Sergio Henao.

Kranjčan Jan Polanc, ki je prejšnji mesec dopolnil 28 let in je član ekipe UAE Team Emirates od leta 2017, je že nastopil na vseh treh največjih dirkah na svetu. Kar petkrat na italijanskem Giru, na katerem se lahko pohvali tudi z dvema etapnima zmagama v letih 2015 in 2017 (poleg tega je že začasno nosil rožnato majico vodilnega v skupnem seštevku), po enkrat pa na Touru (2016) in španski Vuelti (2017). Za razliko od Jana Polanca, sina nekdanjega odličnega kolesarja in zdajšnjega trenerja Marka Polanca, bo 21-letni Tadej Pogačar na letošnji dirki vseh dirk doživel ognjeni krst. Tudi na Giru doslej še ni vozil, je pa lani blestel na Vuelti, na kateri je zbral tri etapne zmage, osvojil pa je tudi tretje mesto v skupnem seštevku in belo majico za najboljšega mladega kolesarja.

Pogačar je pred prekinitvijo sezone zaradi koronavirusa že februarja in marca zbral štiri zmage, njegov glavni cilj pa je jasen – Tour. »Do začetka dirke sta še več kot dva meseca, zato je časa za pripravo več kot dovolj. Upam, da bom do takrat v vrhunski formi. Prvi Tour bo zame velika preizkušnja in izziv, rezultatsko pa raje ne bi ničesar napovedoval,« pravi Tadej Pogačar, ki bo v nedeljo nastopil (tako kot Roglič) tudi na državnem prvenstvu v kronometru. O kolesarski vrednosti fanta iz Klanca pri Komendi z vzdevkom Pogi z izbranimi besedami govori tudi Španec Matxin Joxean Fernandez, menedžer ekipe UAE Team Emirates: »On in Remco Evenepoel (20-letni Belgijec, član ekipe Deceuninck-Quick.Step, op.p.) sta prihodnost kolesarstva. Tadej je kolesar, ki je vsak dan močnejši in je edinstven v karavani. Ima vrhunsko sposobnost regeneracije in izjemno glavo, v nogah pa še veliko prostora za napredek.«