Vlado Šajn, član sodniškega komiteja pri Evropski nogometni zvezi (Uefa): Ne vem, koliko enajstmetrovk je imela Olimpija

Vlado Šajn je po predsedniku Aleksandru Čeferinu drugi najvplivnejši Slovenec v ustroju Evropske nogometne zveze (Uefa). Je eden izmed petih članov sodniškega komiteja, v katerem so še Italijan Roberto Rosetti (predsednik), Škot Hugh Dallas, Francoz Marc Batta in Čehinja Dagmar Damkova. Nekoč eden najobetavnejših jugoslovanskih sodnikov v organih Uefe deluje že od leta 1993. V Sloveniji je predsednik sodniške organizacije in član izvršnega odbora NZS.