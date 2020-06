Izguba Socialnih demokratov se vleče še iz obdobja predsednika stranke Boruta Pahorja. Ko so leta 2008 povečali število poslanskih mandatov v državnem zboru na 29, so se občutno povečali prihodki stranke iz proračuna, hkrati pa tudi stroški naraščajočega aparata stranke. Po dramatičnem padcu stranke na volitvah 2011 na 10 poslanskih mandatov pa Socialni demokrati niso prilagodili poslovanja novim razmeram. Kasneje so si sledile volitve na državni ravni (2011, 2014, 2018), lokalne volitve (2010, 2014, 2018) in evropske volitve (2009, 2014, 2019), kar ni finančno izčrpavalo le stranke SD, pač pa tudi vse druge, celo SDS, ki se je pred parlamentarnimi volitvami 2018 zatekla celo k polmilijonskemu kreditu na sivem trgu (primer Đuđić) in bila zaradi tega kaznovana na sodišču z opominom, denar pa so vrnili.

Razgibane finance SD Stranka SD svoje poslovanje rešuje s polmilijonskim kreditom pri Delavski hranilnici, ki so ga v lanskem letu z rednim odplačevanjem zmanjšali za dobrih 70.000 evrov. Da so Socialni demokrati kljub visoki, več kot 850.000 evrov vredni bilančni izgubi finančno operativen subjekt, priča denimo nakup vozila v lanskem letu, neplačane račune iz minulih kampanj pa po zagotovilih vodstva stranke postopoma zapirajo. Glavni tajnik Dejan Levanič pravi, da bilančna izguba deluje na prvi pogled grozljivo, a jo je mogoče v hipu zmanjšati za vsaj 300.000 evrov, ker se jim iz 20-letnega obdobja vlečejo zgodbe z neplačanimi računi dolžnikov do SD, poleg tega v stranki računajo tudi na vrednosti nepremičnin. Stranka ima namreč v lasti 12 poslovnih prostorov v večjih mestih po državi. Realni dolg SD v tem trenutku je kredit pri Delavski hranilnici v vrednosti 350.000 evrov (na mesec odplačujejo 12.000 evrov anuitete), odprt imajo še en kredit v vrednosti 45.000 evrov in 120.000 evrov neplačanih računov, ki pa jih po pojasnilih Levaniča po dogovoru s ponudniki storitev redno odplačujejo.

Gmotno trdna SDS Med političnimi strankami največ denarja na letni ravni obrne SDS, skoraj 1,9 milijona evrov, na koncu lanskega leta pa ji je ostalo dobrih 140.000 evrov. Po tem kriteriju je bila SDS manj varčna od Socialnih demokratov, leta 2019 so imeli denimo med odhodki skoraj milijon evrov stroškov za storitve, kar bi lahko pojasnilo, zakaj veliki plakati slovenskih demokratov visijo po državi praktično vse leto. V SDS sicer nimajo najetih večjih kreditov, le 70.000 evrov pri Sberbanki, ki ga bodo v kratkem izplačali. Stranka je pred leti izplačala milijonski kredit za nakup stavbe na Trstenjakovi v Ljubljani, ki je v bilanci ovrednotena na 1,6 milijona evrov. Za primerjavo vzemimo SD, ki ima v lasti nekoliko manjšo stavbo na Levstikovi v Ljubljani, katere vrednost je na trgu vsaj 1,5 milijona evrov, po podatkih GURS pa vsaj pol milijona evrov. Ob tem je tudi zanimiv podatek, da imata SDS in SD približno enake zneske prilivov iz naslova članarin.