Predloge na občini zbirajo do 31. avgusta, drevo letošnjega leta pa bodo razglasili 28. novembra, torej na dan, ko zaznamujemo prizadevanje ljudi, ki skrbijo za drevesa v mestih. Kot so ob tem pojasnili na občini, je osnovni namen akcije ozaveščanje o pomenu dreves. »Z izborom drevesa leta želimo spodbuditi opazovanje dreves in zavedanje meščanov o njihovem pomenu za kakovost življenja v mestu. Izbrano drevo bo vse leto simbolno predstavljalo vsa preostala drevesa v mestu.« Drevo leta je občina prvič razglasila lani, ko je naziv prejela platana na vogalu Streliške in Strossmayerjeve ulice. Drevo se ponaša s 596 centimetri obsega in 33 metri višine, s čimer sodi med najdebelejša drevesa te vrste v Ljubljani in Sloveniji.