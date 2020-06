Nekatere uporabnike parkirišča P+R Stožice je minuli teden vznemirila novica, da nameravajo v javnem podjetju Ljubljanska parkirišča in tržnice (LPT) tam uvesti nov sistem parkiranja: uporabniki, ki bi v Stožicah parkirali svoj avtomobil, bi morali izkoristiti tudi vsaj eno vožnjo z mestnim avtobusom, v nasprotnem primeru bi plačali višjo ceno parkiranja. V ceno parkiranja na parkiriščih P+R, kjer stane celodnevno parkiranje 1,20 evra, sta namreč vključeni tudi dve vožnji z avtobusom, ki ju mora uporabnik porabiti na dan parkiranja do polnoči. Parkirišča P+R so namreč zamišljena tako, da se vozniki z osebnim avtomobilom pripeljejo na rob mesta, potem pa proti središču nadaljujejo pot z javnim prevozom in se po končanih obveznostih z njim tudi vrnejo do avtomobila.

A očitno je med uporabniki in predstavniki LPT prišlo do nesporazuma. Iz javnega podjetja LPT so namreč sporočili, da spremembe parkirnega režima pri Stožicah ne načrtujejo. »Za uporabnike sistema P+R v ŠRC Stožice se sistem vstopa in izstopa v parkirno hišo ter sistem parkiranja in plačevanja v ničemer ne spreminjata,« so zagotovili v javnem podjetju LPT in se uporabnikom opravičili za morebitne nevšečnosti, ki so jih imeli »zaradi nesporazuma pri komuniciranju«. žir