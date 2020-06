Več kot 4000 delovnih ur je Branko Bunderla vložil v prenovo letala, ki je nekoč nabiralo prah v hangarju Aerodroma Ptuj. Še nekaj dodatnih sto ur so v projekt vložili njegovi prijatelji, člani Društva restavratorjev letal veteranov. Libis-180, s katerim je včeraj poletel z letališča Murska Sobota, je četrto letalo, ki ga je Bunderla uspešno restavriral.

Premična kulturna dediščina

Libis-180 je nekaj posebnega. Ima uradni status premične kulturne dediščine Republike Slovenije. Je edino ohranjeno letalo tega tipa na svetu. Leta 1965 so ga izdelali na Letalskem inštitutu Branka Ivanuša Slovenija. Konstruktorsko ekipo je vodil Marjan Slanovec. Libis-180 je bil zadnji tip letala, ki so ga skonstruirali in izdelali v ljubljanski tovarni. Nikoli ni dosegel priljubljenosti predhodnika KB 6 matajur, predvsem zato ne, ker ni odpuščal pilotovih napak, še posebno ne med pristankom. Libisi-180 so leteli vsega sedem let, od 1966 do 1973. Kar sedem od devetih izdelanih in dokončanih letal se je ponesrečilo, zmeraj zaradi človeškega dejavnika. Nesreče so terjale skupno sedem smrtnih žrtev. Piloti niso spoštovali pravil letenja ali so sprejeli napačne odločitve, je razkrila preiskava tragičnih dogodkov.

Zakaj je Mariborčan predstavitveni polet izvedel v Prekmurju? »Mariborsko letališče je mednarodno, na njem velja drugačen, bolj zaostren režim, za letenje je treba pridobiti posebno dovoljenje. V Murski Soboti je enostavneje. In še nekaj: bolj varno se počutim, če poletim s trave in na travi tudi pristanem,« je razložil Bunderla, ki je bil do upokojitve letalskotehniški kontrolor in vzdrževalec letal Slovenske vojske. Že v otroštvu se je navdušil nad modelarstvom, leteti je začel leta 1975.