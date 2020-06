Nekdanjemu francoskemu reprezentantu bi pogodba s trenutnim klubom Sportingom iz Lizbone, za katerega igra tudi slovenski reprezentant Andraž Šporar, morala končati konec junija, a španski Mundo Deportivo poroča, da je portugalski klub pristal na sporazumno prekinitev pogodbe.

"Kakorkoli že, 19 let sem živel od svoje velike strasti, ki mi je prinesla vzpone in padce, smeh in solze, zmage in poraze in neverjetne pokale," je ob tem po poročanju L'Equipe dejal Francoz.

Mathieu je v svoji dolgi karieri zbral 582 članskih nastopov. V Franciji je igral za Sochaux in Toulousu, leta 2009 pa je prestopil v Španijo, kjer je najprej igral za Valencio, leta 2014 pa se je preselil na Camp Nou in že v prvi sezoni pri Barceloni se je razveselil trojčka naslovov - v ligi prvakov, državnem prvenstvu in kraljevem pokalu.

V portugalsko prestolnico se je kot prosti igralec preselil pred tremi leti.