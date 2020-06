Povpraševanje po novi avstrijski obveznici je doseglo 17,7 milijarde evrov, kar za devetkrat presega ponudbo po poročanju tujih tiskovnih agencij trdijo organizatorji dražbe.

Avstrija je sicer edina evropska država, ki obveznice s tako dolgo ročnostjo ponuja na javnih avkcijah. Izdajale so jih le še nekatere druge države, kot sta Belgija in Irska, ki pa so jih plasirale v zaprtem krogu vlagateljev.

Kot navaja tiskovna agencija Reuters, je obveznico z dospetjem čez sto let od izbruha pandemije covida-19 izdal le še Izrael.

»To jasno kaže, da se je trg normaliziral in okreva po krizi, saj avstrijska vlada obveznice v taki višini sicer ne bi mogla prodati,« je dogodek pospremil Michael Lester iz nemške Commerzbank.

Veliko zanimanje odseva željo vlagateljev po vrednostnih papirjih z daljšo ročnostjo, ki jim v času nizkih obrestnih mer v Evropi nudijo večjo donosnost. Poleg tega pokojninski in zavarovalniški skladi, ki vlagajo v tovrstne papirje, potrebujejo dolgoročno premoženje.

Avstrija je stoletno obveznico nazadnje izdala leta 2017, ko je morala pristati na neprimerljivo višjo obrestno mero 2,1 odstotka.