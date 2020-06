55-letna Mary Trump je napisala knjigo z naslovom "Preveč in nikoli dovolj: Kako je moja družina ustvarila najbolj nevarnega moža na svetu", ki jo bo založba Simon & Schuster izdala predvidoma poleti. To je prvič doslej, da je kritično knjigo o Donaldu Trumpu napisal kdo iz njegove družine.

Tudi pri tej knjigi bodo služili predvsem odvetniki, saj Donald Trump trdi, da je nečakinja podpisala z njim sporazum o molčečnosti in da ga bo s knjigo kršila.

Za zdaj se je predsedniku v bran postavil mlajši brat Robert, ki je prevzel nalogo, da nečakinjo preganja po sodni poti. Predsednik ZDA ima sicer še dve starejši sestri - Maryanne in Elizabeth. Starejši brat Fred mlajši, ki je oče od Mary, pa je zaradi alkoholizma umrl leta 1981 v starosti 43 let.

Ne glede, da je bilo o Trumpu in Trumpih napisano že morje knjig, pa je knjiga od Mary uspešnica, še preden je prišla na knjižne police v predprodaji. Izšla naj bi 28. julija, med drugim pa opisuje razne družinske skrivnosti, nočne more in travme, ki so izoblikovale sedanjega predsednika ZDA.

Predsednik Trump je pred dnevi za medij Axios dejal, da Mary ne sme objaviti knjige, ker je že leta 2001 podpisala sporazum o molčečnosti ob poravnavi njene tožbe proti njemu, tetama in stricu Robertu glede dediščine ustanovitelja družine Freda Trumpa starejšega. V zameno za denar naj bi se zavezala molčečnosti.

Tako trdi tudi tožba Roberta Trumpa, ki je bila vložena v New Yorku s priloženim besedilom sporazuma o molčečnosti. Ta v bistvu pravi, da Mary ne sme posredno ali neposredno objaviti ničesar o njenem razmerju z družino, če nima posebnega dovoljenja od Donalda Trumpa, njegovih sester in brata.

Njen odvetnik Theodore Boutrous mlajši pa pravi, da skušajo Trumpovi preprečiti objavo knjige, ki je v javnem interesu, ker nočejo, da bi resnica prišla na dan. Šlo naj bi za kršitev svobode govora.

Tiskovna predstavnica založbe Simon & Schuster, ki je izdala tudi zadnjo knjigo Johna Boltona, je sporočila, da bo tudi ta tožba propadla, kot so vse prejšnje za druge knjige.

Mary Trump je bila skupaj s svojim bratom leta 2000 po smrti Freda Trumpa starejšega bolj ali manj izpuščena pri dediščini, zato je vložila tožbo in strica ter teti so ji potem odmerili nekaj denarja v zameno za podpis sporazuma o molčečnosti. Če Donald Trump ne bi kandidiral za predsednika ZDA in pri tem celo uspel, Mary Trump danes zagotovo ne bi napisala knjige.