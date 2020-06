Regionalna televizija N1 je danes neuradno poročala, da je bilo od srede na Hrvaškem najmanj 70 oseb pozitivnih na testih za novi koronavirus.

V zadrski županiji so od srede potrdili štiri nove primere okužbe. Gre za tri osebe iz drugih držav ter hrvaško državljanko, ki je bivala v Sloveniji, so sporočili iz Zadra. Kot so poudarili, nobena izmed oseb nima povezav s teniškim turnirjem, na katerem so prejšnji vikend potrdili več primerov okužbe, med drugim tudi pri znanih teniških igralcih Novaku Đokoviću iz Srbije in Borni Ćoriću s Hrvaške.

Največ novih primerov - 28 - so zabeležili v Zagrebu. Med njimi je kar 20 okuženih oseb iz psihiatrične bolnišnice Sveti Ivan. Pozitivni na novi koronavirus so štirje zaposleni in 16 pacientov, vsi imajo milejše simptome, so potrdili v bolnišnici.

Eno okužbo so potrdili tudi v Istrski županiji. Gre za osebo s Švedske, ki jo nameravajo vrniti na zdravljenje v domovino.

Državni sekretar na hrvaškem ministrstvu za zdravstvo Tomislav Dulibić je na današnji vladni seji dejal, da je na Hrvaškem trenutno 136 okuženih. Danes pa pričakujejo novo povišanje števila okuženih, je povedal. Spomnil je, da bodo nove podatke objavili ob 14. uri.