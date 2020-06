V Sloveniji v sredo potrdili šest okužb z novim koronavirusom

V Sloveniji so v sredo ob 1212 testih potrdili šest okužb z novim koronavirusom, in sicer dve v Škofji Loki, po eno pa v Ljubljani, Kopru, Preboldu in Kungoti. Doslej so skupaj potrdili 1547 okužb, 696 pri moških in 851 pri ženskah. V bolnišnici zdravijo sedem bolnikov s covidom-19, dva potrebujeta intenzivno nego, je vlada objavila na twitterju.