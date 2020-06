Po do sedaj znanih podatkih je motorist zaradi neprilagojene hitrosti pri vožnji v levi ovinek po klancu navzdol izgubil nadzor nad motorjem, zapeljal levo v kamniti zid ob cesti in na kraju nesreče umrl, so sporočili s polije.

Policisti še nadaljujejo ugotavljanje okoliščin nesreče in bodo o vsem obveščali pristojno državno tožilstvo, so še zapisali na Policijski upravi Ljubljana.