V ZDA so v torek potrdili 34.700 okužb s koronavirusom kar je največ od konca aprila, ko je dnevni rekord znašal 36.400. Okužbe rekordno naraščajo med drugim v Kaliforniji, Arizoni, Mississippiju, Teksasu in Oklahomi, hospitalizacije pa med drugim v Južni in Severni Karolini. Univerza Washington napoveduje najmanj 180.000 mrtvih v ZDA do 1. oktobra.

New York, New Jersey in Connecticut uvajajo obvezno samoizolacijo za vse, ki prihajajo iz zveznih držav, kjer primeri naraščajo. Za začetek to velja za Alabamo, Arizono, Arkansas, Florido, Severno in Južno Karolino, Teksas, Utah in Washington. Seznam se bo sproti posodabljal. Florido je sedaj dobila povrnjeno karanteno, ki jo je uvajala za prebivalce mesta New York in okolice v času prvega vala pandemije aprila.

V zvezni državi New York je sicer še vedno največ potrjenih primerov okužb (389.000) in mrtvih (31.257), vendar pa oboje zadnje tri tedne narašča zelo počasi. V torek so testirali več kot 51.000 ljudi, pozitivnih pa jih je bilo manj kot 600 oziroma odstotek. Skupno število hospitalizacij je nazadovalo na 1071, v torek pa je umrlo 17 ljudi. Na višku izbruha aprila jih je umrlo po skoraj 800 na dan.

S podzemno železnico v New Yorku se sedaj že vozi po milijon ljudi na dan, vagone pa še vedno popolnoma dezinficirajo vsako noč. Pred pandemijo se je sicer vsak dan vozilo več kot sedem milijonov potnikov.

Kalifornija je medtem že prehitela državo New Jersey po številu okužb, ki so narasle na 194.000, za covidom-19 pa je do sinoči umrlo 5700 ljudi. Guverner države Gavin Newsom je ukazal nositi maske na javnih mestih in v sredo je okrožjem, ki tega ne bodo upoštevala, zagrozil z odvzemom dela proračunskih sredstev. Samo v torek so potrdili 7100 okužb.