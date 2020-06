Štiri opozicijske stranke namreč Hojsu v interpelaciji očitajo odločitev ministrstva, s katero je to odpravilo odločitev Upravne enote Maribor, da ne dovoli koncerta hrvaškega pevca Marka Perkovića Thompsona v Mariboru. Po prepričanju vlagateljev je šlo za politično in ne pravno odločitev, s katero je ministrstvo omogočilo poveličevanje ustaštva, sovraštva in nasilja, ki naj bi jih promoviral omenjeni pevec.

Predlagatelji ministru tudi očitajo, da je s hitrimi menjavami na ključnih kadrovskih položajih v obveščevalnem in varnostnem sistemu pokazal interes po popolnem obvladovanju teh služb. Poleg tega naj bi zavajal in lagal glede potrebe po dodatnih pooblastil vojski na meji z aktivacijo 37.a člena zakona o obrambi.

Hojs je v odgovoru na interpelacijo zapisal, da pri svojem delu povsem sledi prisegi ob nastopu funkcije, da bo spoštoval ustavni red, ravnal po svoji vesti in z vsemi svojimi močmi deloval za blaginjo Slovenije. Prisegi, kot je zapisal, sledi tudi z utemeljevanjem odločbe ministrstva za notranje zadeve glede Thompsonovega koncerta. "S tem pa nikakor ne poveličujem ustaštva oziroma se v tem delu v celoti strinjam s policijo kot predlagateljem prepovedi koncerta in Upravno enoto Maribor, da je kakršno koli poveličevanje ustaškega režima zavržno in nedopustno dejanje," je zapisal.

Kot je navedel, pa predmet odločanja ministrstva v konkretni zadevi ni bilo ugotavljanje, ali je ustaštvo zločin, ampak je šlo za odločanje v upravnem postopku o tem, ali so izpolnjeni pogoji za izvedbo koncerta. Odločba ministrstva je bila po njegovih navedbah izdana ob upoštevanje veljavne zakonodaje s področja javnih zbiranj in ob upoštevanju sodbe upravnega sodišča. "Na njeno vsebino nisem ne sam ne kdor koli drug kakor koli vplival, saj sta uradnici, ki sta vodili postopek in odločali v zadevi, odločili samostojno," je zapisal.