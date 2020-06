Protikoronski zakon, ki velja od 31. maja letos, v poglavju o prostovoljnem in nepoklicnem opravljanju nalog v času epidemije v 66. členu določa dodatek za nevarnosti in posebne obremenitve vpoklicanih pripadnikov Civilne zaščite in drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč. Do dodatka so upravičeni pripadniki Civilne zaščite ali državljani, ki so bili od 15. ure 13. marca letos do 19. ure 30. maja letos vpoklicani k opravljanju nalog zaščite, reševanja in pomoči za zajezitev epidemije ali aktivirani za opravljanje nalog javne reševalne službe.

Strošek dodatka za nevarnost in posebne obremenitve po 1. in 2. odstavku 66. člena tega zakona je ocenjen na 7.110.000 evrov. Strošek dodatka za nevarnost in posebne obremenitve po 3. odstavku 66. člena zakona pa je ocenjen na 280.000 evrov, so v vladnem uradu za komuniciranje navedli v sporočilu po seji ministrskega zbora.

Prvi in drugi odstavek govorita o tem, da se tistim, ki so vpoklicani k opravljanju nalog zaščite, reševanja in pomoči za zajezitev epidemije ali prostovoljno sodelujejo pri opravljanju nalog, upravičeni do dodatka v višini 30 evrov dnevno. Upravičeni so tudi do dodatka, ki ga je ali bi ga ob plači prejemal od delodajalca, in sicer za čas vpoklica. V tem primeru se za vpoklicanega posameznika delodajalcu prizna povračilo izplačanega nadomestila plače vključno z dodatkom.

Tretji odstavek pa govori o prostovoljcih, ki so opravljali naloge skladno z zakonom o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, in sicer jim pripada dodatek za nevarnost in posebne obremenitve za vsako izvedeno intervencijo na obvestilo centra za obveščanje v višini od 10 do 30 evrov na intervencijo. Skupni znesek, ki ga prejme prostovoljec za sodelovanje na intervencijah, ne more biti višji od 30 evrov dnevno.

Sredstva za poplačilo navedenega dodatka bo zagotovila uprava za zaščito in reševanje, ki bo po določitvi upravičencev izvedla izplačilo dodatka.